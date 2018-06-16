Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Войска Йемена при поддержке аравийской коалиции взяли под контроль аэропорт в портовом городе Ходейда. Как сообщает Report со ссылкой на Aljazeera, специалисты пытаются изъять мины, оставленные повстанцами Хуси.

В результате ожесточенных боев за аэропорт, погибли 39 человек, в том числе 30 повстанцев из числа хуситов и 9 военных, сражающихся за проправительственные силы.

Отметим, что силы коалиции начали штурм Ходейды, главных ворот для поставки продовольствия в страну, 13 июня.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии ранее обвинила повстанцев Хуси в использовании этого порта для контрабанды иранского оружия. Сами повстанцы и Тегеран это отрицают.

Гуманитарные организации и ООН ранее предупредили, что боевые действия коалиции и повстанцев Хуси могут повлиять на импорт продуктов.

Конфликт в Йемене продолжается с конца 2014 года, после того, как повстанцы движения Хуси захватили город Сана, столицу Йемена. С целью восстановления правительства президента Абд-Раббу Мансура Хади в 2015 году была сформирована коалиция под руководством Саудовской Аравии. В результате боевых действий погибли около 10 000 человек.