Войска Чада освободили от боевиков "Боко харам" нигерийский город Диква

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Подразделения правительственных войск Чада освободили в понедельник нигерийский город Диква (северо-восток страны), служивший оплотом радикальной группировки "Боко харам". Об этом сообщил полковник ВС Чада Азем Бермандуа, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы полностью контролируем город", - сказал Бермандуа. По его словам, в результате боев погиб один чадский солдат, в то время как экстремисты понесли значительные потери.

Армия Чада с февраля принимает участие в операциях по борьбе с "Боко харам" на территории Нигерии. Кроме того, Нджамена направила войска в Камерун, а также на границу Нигера и Нигерии.

В конце минувшего месяца президент Нигерии Гудлак Джонатан заверил жителей страны, что верные властям войска "в скором времени возьмут верх" над экстремистами.

Как отмечают региональные наблюдатели, армия Нигерии пытается стабилизировать обстановку, чтобы создать благоприятные условия для проведения 28 марта президентских и парламентских выборов.

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) стремится создать на северо-востоке Нигерии исламский халифат и ввести нормы шариата (исламского права). На протяжении нескольких лет ее боевики фактически ведут войну против властей, выбирая в качестве целей объекты, связанные с армией и полицией, а также нападая на старейшин и лидеров религиозных общин, мирных граждан.

В результате вооруженных вылазок экстремистов с 2009 года в Нигерии погибли более 13 тыс. человек, свыше полутора миллионов стали беженцами.