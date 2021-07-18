Войска Афганистана отбили у талибов еще один уезд

Правительственные силы Афганистана выбили талибов еще из одного уезда.

Правительственные силы Афганистана выбили талибов еще из одного уезда.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает министерство обороны страны.

Операции по освобождению захваченных талибами районов продолжаются, за последние сутки удалось вернуть контроль над уездом Сурху-Парса в центральной провинции Парван.

Уезд Сурху-Парса расположен в непосредственной близости от столицы страны - Кабула. Было перехвачено большое количество оружия и боеприпасов.

Накануне силы безопасности Афганистана вернули контроль над уездом Шейх Али в провинции Парван.

Всего, по данным МВД Афганистана, за последний месяц от "Талибан" освобождены 24 уезда.