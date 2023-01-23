Военным США с базы Инджирлик спустя 12 лет разрешили выходить за ее пределы

Американские военнослужащие с авиабазы Инджирлик спустя 12 лет вновь смогут покидать ее территорию.

Американские военнослужащие с авиабазы Инджирлик спустя 12 лет вновь смогут покидать ее территорию.

Как передает Report со ссылкой на A Haber , запрет для военнослужащих на выход за пределы базы в свободное время был введен в 2011 году ввиду угрозы со стороны террористической группировки "Исламское государство". На данный момент на базе находится порядка 1,2 тыс. американских военных. 21 января запрет перестал действовать, и военные теперь могут свободно передвигаться за пределами периметра базы.

Возле Инджирлика расположен одноименный район, который в значительно степени развивался благодаря базе и ее военным. Однако из-за введенного запрета деловая активность в этом районе практически спала на нет. Закрылось подавляющее большинство магазинов и лавок, которые до этого обслуживали солдат и офицеров армии США. После начала операции США и их союзников в Ираке в 2003 году численность личного состава базы достигала 20 тыс. человек.

Сейчас, как отмечают местные торговцы, американские военнослужащие начинают знакомиться с кварталом и его торговыми точками. Местные предприниматели открыли порядка 30% магазинов и готовятся расширять бизнес. Однако у них есть опасения, что запрет может быть снова введен. При этом торговцы признаются, что многих военных они знают практически лично, поскольку в годы действия запрета торговали с ними по интернету.