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Военным спутникам связи Японии могут придать функцию наблюдения

Военным спутникам связи Японии могут придать функцию наблюдения Правительство Японии рассматривает возможность добавления функции наблюдения своим военным спутникам связи для обороны от иностранных космических аппаратов и защиты от находящегося на орбите мусора.
Другие страны
24 декабря 2023 г. 08:57
Военным спутникам связи Японии могут придать функцию наблюдения

Правительство Японии рассматривает возможность добавления функции наблюдения своим военным спутникам связи для обороны от иностранных космических аппаратов и защиты от находящегося на орбите мусора.

Как передает Report, об этом сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, намерение Токио связано с активизацией деятельности России и Китая в космосе. Министерство обороны Японии планирует со следующего года начать разработку специального оборудования для наблюдения. Исследование займет порядка трех лет, для его финансирования ведомство выделило 200 млн иен (около $1,4 млн) в проекте бюджета на следующий финансовый год.

Запуск двух новых спутников с функциями наблюдения может состояться в 2030-х годах, Япония намерена сотрудничать по этому вопросу с властями США, которые ранее вывели на орбиту аналогичный космический аппарат.

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