Военным Израиля приказали установить полный контроль в буферной зоне с Сирией

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ военным обеспечить полный контроль в буферной зоне между Израилем и Сирией.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ военным обеспечить полный контроль в буферной зоне между Израилем и Сирией.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

"Кац приказал военнослужащим создать на юге Сирии, в том числе за пределами буферной зоны, безопасный сектор, свободный от стратегических вооружений и террористической инфраструктуры, которые могли бы угрожать Израилю", - отмечает издание.

Среди других предписаний министра - наладить контакты с друзами и другими сообществами на юге Сирии, незамедлительно предотвращать попытки возобновить контрабанду оружия из Ирана в Ливан через сирийскую территорию.

Кроме того, он приказал уничтожать системы ПВО и зенитные ракеты, ракеты класса "земля-земля", крылатые ракеты, ракеты дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты наземного базирования.