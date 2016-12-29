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    Военный вертолет США потерпел крушение в Техасе

    Региональные экстренные службы проводят поисковую операцию

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Вертолет Apache с двумя военнослужащими на борту потерпел крушение в районе побережья у города Пасадена, штат Техас.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал KHOU.

    По информации, к месту происшествия направились бригады пожарных. Региональные экстренные службы проводят поисковую операцию.

    Информацию о том, что вертолет действительно выполнял полет в районе залива Гальвстон, подтвердила береговая охрана района Бэйпорт. Воздушное судно было приписано к аэродрому Эллингтон, принадлежащем Национальной гвардии Техаса.

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