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    Военный вертолет Саудовской Аравии потерпел крушение в Йемене

    Погибли как минимум 12 находившихся на борту людей© Courtesy İmage

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Военный вертолет ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение в Йемене, погибли как минимум 12 находившихся на борту людей.

    Как передает Report, об этом сoобщает саудовский телеканал Al-Ikhbariya.

    По данным канала, крушение потерпел вертолет марки Black Hawk. Катастрофа произошла в йеменской провинции Мариб во время выполнения боевой задачи. Среди погибших — четыре офицера и восемь унтер-офицеров, передает телеканал.

    Начато расследование с целью выявить причину крушения машины. Представитель коалиции Ахмед Асири заявил агентству Франс Пресс, что о причинах пока «слишком рано» говорить.

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