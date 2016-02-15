Военный вертолет разбился в Южной Корее, три человека погибли

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Военный вертолет разбился в юго-восточной южнокорейской провинции Канвондо, в результате чего три человека погибли, еще один находится в тяжелом состоянии, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Kyodo, вертолет UH-1H упал в поле недалеко от жилого района во время контрольного полета. Все четверо находившихся в салоне члена экипажа были немедленно доставлены в больницу, однако троих спасти не удалось. 50-летний пилот, несмотря на критическое состояние, находится в сознании.

Военные начали расследование инцидента.