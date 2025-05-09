Военный вертолет разбился на Шри-Ланке, погибли шесть военнослужащих

Шесть военнослужащих стали жертвами крушения военного вертолета на Шри-Ланке.

Шесть военнослужащих стали жертвами крушения военного вертолета на Шри-Ланке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

По информации представителя военно-воздушных сил страны капитана группы Эранды Джиганаге, инцидент произошел 9 мая.

Вертолет Bell 212 упал в водохранилище Мадуру Оя, расположенное в центральной части острова. На борту находились около десяти военнослужащих.

"Вертолету было поручено провести тренировку в рамках подготовки к параду в честь окончания боевых действий. Четверо бойцов спецназа и двое военнослужащих ВВС скончались от полученных ранений после того, как их доставили в больницу", - сообщил Джиганаге.

Он отказался сообщить подробности о возможной причине крушения.