О нас
Report Georgia
Аудио новости

Военный трибунал в Мьянме приговорил к смерти 19 человек

Военный трибунал в Мьянме приговорил к смерти 19 человек Региональные наблюдатели отмечают, что это первый смертный приговор, вынесенный в Мьянме с момента перехода власти к военным 1 февраля
Другие страны
10 апреля 2021 г. 12:31
Военный трибунал в Мьянме приговорил к смерти 19 человек

Военный трибунал в одном из районов Янгона, в котором действует военное положение, приговорил 19 человек к смертной казни за убийство гражданского лица и покушение на убийство армейского офицера.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу новостной портал "Мьявади", контролируемый вооруженными силами Мьянмы.

По информации портала, капитан и его товарищ проезжали 27 марта, в День Армии Мьянмы, на мотоцикле через район Северный Оккалапа в Янгоне, один из районов крупнейшего города Мьянмы, в которых с 15 марта действует военное положение. Они были остановлены большой группой людей, которые нанесли им удары палками и холодным оружием (ножами и мачете). Двое из 19 нападавших скрылись с места нападения на мотоцикле раненого капитана, взяв с собой его пистолет.

Из 19 осужденных 17 были приговорены заочно, так как в настоящее время скрываются от правосудия. Приговор был вынесен 8 апреля.

Региональные наблюдатели отмечают, что это первый смертный приговор, вынесенный в Мьянме с момента перехода власти к военным 1 февраля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Пять землетрясений произошли за день на юго-западе Японии
Пять землетрясений произошли за день на юго-западе Японии
10 апреля 2021 г. 12:41
В Турции автобус с туристами попал в аварию, 34 человека ранены
В Турции автобус с туристами попал в аварию, 34 человека ранены
10 апреля 2021 г. 11:53
Действующий президент Джибути победил на выборах
Действующий президент Джибути победил на выборах
10 апреля 2021 г. 11:20
Китай одобрил третью вакцину от коронавируса для клинических испытаний
Китай одобрил третью вакцину от коронавируса для клинических испытаний
10 апреля 2021 г. 09:43
В районе газовых объектов Афганистана прогремели взрывы
В районе газовых объектов Афганистана прогремели взрывы
10 апреля 2021 г. 09:37
Раскрыто последнее желание принца Филиппа
Раскрыто последнее желание принца Филиппа
10 апреля 2021 г. 08:41
Турция обвинила Грецию в поддержке террористов
Турция обвинила Грецию в поддержке террористов
10 апреля 2021 г. 03:44
В Индии в больнице произошел пожар, есть жертвы
В Индии в больнице произошел пожар, есть жертвы
10 апреля 2021 г. 01:57
В Италии за сутки умерли более 700 человек с коронавирусом
В Италии за сутки умерли более 700 человек с коронавирусом
9 апреля 2021 г. 20:25
Байден запросил на оборону в 2022 году свыше 700 млрд долларов
Байден запросил на оборону в 2022 году свыше 700 млрд долларов
9 апреля 2021 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi