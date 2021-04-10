Военный трибунал в Мьянме приговорил к смерти 19 человек

Региональные наблюдатели отмечают, что это первый смертный приговор, вынесенный в Мьянме с момента перехода власти к военным 1 февраля

Военный трибунал в одном из районов Янгона, в котором действует военное положение, приговорил 19 человек к смертной казни за убийство гражданского лица и покушение на убийство армейского офицера.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу новостной портал "Мьявади", контролируемый вооруженными силами Мьянмы.

По информации портала, капитан и его товарищ проезжали 27 марта, в День Армии Мьянмы, на мотоцикле через район Северный Оккалапа в Янгоне, один из районов крупнейшего города Мьянмы, в которых с 15 марта действует военное положение. Они были остановлены большой группой людей, которые нанесли им удары палками и холодным оружием (ножами и мачете). Двое из 19 нападавших скрылись с места нападения на мотоцикле раненого капитана, взяв с собой его пистолет.

Из 19 осужденных 17 были приговорены заочно, так как в настоящее время скрываются от правосудия. Приговор был вынесен 8 апреля.

Региональные наблюдатели отмечают, что это первый смертный приговор, вынесенный в Мьянме с момента перехода власти к военным 1 февраля.