Военный трибунал ДР Конго приговорил 13 солдат к смертной казни

В Демократической Республике Конго военный трибунал вынес смертные приговоры 13 солдатам.

В Демократической Республике Конго военный трибунал вынес смертные приговоры 13 солдатам.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, военных признали виновными в убийствах, мародерстве и дезертирстве.

Власти заявили, что процесс направлен на укрепление дисциплины в армии после территориальных потерь, вызванных бегством солдат с позиций.

Конголезские войска уже почти три года ведут борьбу с поддерживаемыми Руандой повстанцами и другими военизированными формированиями.

Всего перед трибуналом предстали 24 военнослужащих. Помимо 13 приговоренных к высшей мере, четверо получили от 2 до 10 лет тюрьмы, шестеро были оправданы, а дело одного отложено для дополнительного расследования. Все осужденные отрицают вину и имеют пять дней на обжалование приговора.

Смертная казнь в ДР Конго была отменена в 2003 году, однако до сих пор может применяться военными трибуналами.