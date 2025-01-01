О нас

Военный трибунал ДР Конго приговорил 13 солдат к смертной казни

Военный трибунал ДР Конго приговорил 13 солдат к смертной казни В Демократической Республике Конго военный трибунал вынес смертные приговоры 13 солдатам.
Другие страны
1 января 2025 г. 19:04
Военный трибунал ДР Конго приговорил 13 солдат к смертной казни

В Демократической Республике Конго военный трибунал вынес смертные приговоры 13 солдатам.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, военных признали виновными в убийствах, мародерстве и дезертирстве.

Власти заявили, что процесс направлен на укрепление дисциплины в армии после территориальных потерь, вызванных бегством солдат с позиций.

Конголезские войска уже почти три года ведут борьбу с поддерживаемыми Руандой повстанцами и другими военизированными формированиями.

Всего перед трибуналом предстали 24 военнослужащих. Помимо 13 приговоренных к высшей мере, четверо получили от 2 до 10 лет тюрьмы, шестеро были оправданы, а дело одного отложено для дополнительного расследования. Все осужденные отрицают вину и имеют пять дней на обжалование приговора.

Смертная казнь в ДР Конго была отменена в 2003 году, однако до сих пор может применяться военными трибуналами.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Названы редкие имена детей, рожденных в этом году в Азербайджане
Названы редкие имена детей, рожденных в этом году в Азербайджане
31 декабря 2024 г. 16:51
Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
30 декабря 2024 г. 12:26
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
29 декабря 2024 г. 15:44
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi