Военный самолет упал в США

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Военный самолет упал в воскресенье в лесистой местности на востоке штата Теннесси.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный филиал телеканала ABC со ссылкой на представителей чрезвычайных служб.

По данным телеканала, никто из находившихся на борту воздушного судна людей, не выжил. Предположительно, речь идет об учебно-тренировочном самолете Boeing T-45 Goshawk, однако официальных подтверждений этому пока не приводится.