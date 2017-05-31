Военный самолет совершил аварийную посадку на западе Непала

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб в результате аварийной посадки самолета армии Непала на западе страны.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Kathmandu Post.

Авария произошла в аэропорту Кольти в округе Баджура, примерно в 700 км от столицы страны Катманду. Небольшой армейский самолет M28 Skytruck производства польской авиастроительной фирмы PZL перевозил продовольственные товары в горный район Хумла в западном Непале. Он должен был приземлиться в аэропорту Симикота, но из-за плохой погоды он был перенаправлен в Баджуру, где пилот попытался приземлиться.

При жесткой посадке самолет, проехав около 50 метров по взлетно-посадочной полосе, опрокинулся, пилот погиб на месте, двое военнослужащих с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

За последние три дня это уже второе крушение самолета в Непале. 27 мая самолет LET-410 чешского производства, принадлежащий непальскому перевозчику Goma Air, разбился во время посадки в аэропорту имени Тенцинга и Хиллари в Лукле.