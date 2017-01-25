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    Военный патруль Израиля попал под обстрел на границе с Ливаном

    В результате обстрела израильские военные потерь не понесли

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Израильский военный патруль на границе с Ливаном попал под обстрел из автоматического оружия.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

    Отмечается, что обстрел израильских военных произошел в районе города Метулла. По данным израильских источников, обстрел велся с ливанской территории. К месту происшествия для обследования пограничной полосы направились патрули миротворцев ООН и ливанских военнослужащих.

    Уточняется, что в результате обстрела израильские военные потерь не понесли.

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