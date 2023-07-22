Военный КПП в Колумбии атаковали заминированным автомобилем

Неизвестные подорвали автомобиль со взрывчаткой возле военной базы Наранхитос в колумбийском департаменте Араука, по предварительным данным, два человека в автомобиле погибли и еще четверо солдат получили ранения.

Неизвестные подорвали автомобиль со взрывчаткой возле военной базы Наранхитос в колумбийском департаменте Араука, по предварительным данным, два человека в автомобиле погибли и еще четверо солдат получили ранения.

Как передает Report , об этом сообщил губернатор Уилингтон Родригес Бенавидесв в Twitter.

"Машина со взрывчаткой, выезжающая из муниципалитета Таме в направлении Сан-Сальвадора, взорвалась, не доезжая до военной базы Наранхитос. В результате двое находившихся в машине погибли, четверо солдат получили ранения, их состоянии стабильно", - заявил Родригес.

По словам чиновника, информации об организаторах покушения в настоящий момент нет.