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Военный комитет НАТО обсудит конфликт в Украине и помощь Киеву

Военный комитет НАТО обсудит конфликт в Украине и помощь Киеву Военный комитет НАТО проведет заседание 18-19 января в Брюсселе, в ходе которого начальники генштабов ВС стран альянса обсудят, в частности, конфликт в Украине и продолжение оказания помощи Киеву.
Другие страны
2 января 2023 г. 21:11
Военный комитет НАТО обсудит конфликт в Украине и помощь Киеву

Военный комитет НАТО проведет заседание 18-19 января в Брюсселе, в ходе которого начальники генштабов ВС стран альянса обсудят, в частности, войну в Украине и продолжение оказания помощи Киеву.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в Брюсселе.

"Высший военный орган НАТО, Военный комитет, соберется 18-19 января 2023 года в Брюсселе, Бельгия", - отмечается в нем. Во встрече примут участие начальники генштабов ВС 30 стран НАТО, а также коллеги из Швеции и Финляндии.

В повестку дня заседаний Военного комитета войдет, в частности, конфликт в Украине. "Основное внимание будет уделено ранним наблюдениям за продолжающейся войной в Украине, а также ускорению реализации Основополагающей концепции ведения боевых действий НАТО и Программы развития вооруженных сил, - говорится в заявлении. - Главнокомандующие обсудят военный потенциал и способность НАТО защищать Североатлантический союз от всех вызовов сейчас и в будущем". "На заключительном заседании Военный комитет обсудит продолжающуюся помощь Украины со стороны НАТО", - указывается в заявлении.

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