Военный комитет ECOWAS проведет экстренную встречу по Нигеру

Комитет высших военных руководителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) проведет с 2 по 4 августа экстренное заседание по ситуации, складывающейся в Нигере.

Комитет высших военных руководителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) проведет с 2 по 4 августа экстренное заседание по ситуации, складывающейся в Нигере.

Как передает Report , в распространенном ECOWAS сообщении отмечается, что встреча пройдет в столице Нигерии Абудже.

На состоявшемся 30 июля экстренном саммите лидеры ECOWAS потребовали от захвативших власть в Нигере мятежников немедленно освободить и восстановить в должности президента Мохамеда Базума, снова установить конституционный порядок в стране. Государства ECOWAS дали нигерским военным неделю на выполнение этих требований.

Сообщество пригрозило принять против мятежников "все меры, необходимые для восстановления в Нигере конституционного порядка", и не исключило "использования силы".