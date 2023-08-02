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Военный комитет ECOWAS проведет экстренную встречу по Нигеру

Военный комитет ECOWAS проведет экстренную встречу по Нигеру Комитет высших военных руководителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) проведет с 2 по 4 августа экстренное заседание по ситуации, складывающейся в Нигере.
Другие страны
2 августа 2023 г. 06:23
Военный комитет ECOWAS проведет экстренную встречу по Нигеру

Комитет высших военных руководителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) проведет с 2 по 4 августа экстренное заседание по ситуации, складывающейся в Нигере.

Как передает Report, в распространенном ECOWAS сообщении отмечается, что встреча пройдет в столице Нигерии Абудже.

На состоявшемся 30 июля экстренном саммите лидеры ECOWAS потребовали от захвативших власть в Нигере мятежников немедленно освободить и восстановить в должности президента Мохамеда Базума, снова установить конституционный порядок в стране. Государства ECOWAS дали нигерским военным неделю на выполнение этих требований.

Сообщество пригрозило принять против мятежников "все меры, необходимые для восстановления в Нигере конституционного порядка", и не исключило "использования силы".

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Версия на азербайджанском языке ECOWAS hərbi komitəsi Nigerlə bağlı təcili iclas keçirəcək

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