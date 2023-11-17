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Военный кабмин Израиля разрешил допуск двух грузовиков с топливом в день в Газу

Военный кабмин Израиля разрешил допуск двух грузовиков с топливом в день в Газу Военный кабинет министров Израиля согласился пропускать в Газу два грузовика в день для нужд ООН, а также для работы систем водоснабжения и канализации.
Другие страны
17 ноября 2023 г. 17:28
Военный кабмин Израиля разрешил допуск двух грузовиков с топливом в день в Газу

Военный кабинет министров Израиля согласился пропускать в Газу два грузовика в день для нужд ООН, а также для работы систем водоснабжения и канализации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило радио Kan.

По данным радиостанции, военный кабинет принял такое решение по запросу со стороны официальных лиц США, а также в соответствии с рекомендациями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности (ШАБАК).

"Военный кабинет единогласно одобрил совместную рекомендацию ЦАХАЛ и ШАБАК выполнить запрос США и разрешить допуск двух грузовиков с топливом в день для нужд Организации Объединенных Наций для поддержки водопроводной и канализационной инфраструктуры", - цитирует радиостанция заявление неназванного израильского представителя, подтвердившего новость радиостанции.

Kan отмечает, что речь идет о разрешении на поставку до 60 тыс. литров дизтоплива в палестинский анклав в день. Израиль будет следить за доставкой топлива с тем, чтобы оно не попало в руки радикальных группировок. По ее данным, провоз горючего будет осуществляться из Египта через КПП "Рафах" на юге палестинского анклава.

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