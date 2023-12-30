Военный кабинет Израиля обсудил возможное возобновления переговоров с ХАМАС

Военный кабинет Израиля обсудил на заседании предложение Катара возобновить переговоры с ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников, отметив, что группировка выразила принципиальное согласие.

Военный кабинет Израиля обсудил на заседании предложение Катара возобновить переговоры с ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников, отметив, что группировка выразила принципиальное согласие.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают израильские СМИ.

Новое соглашение предусматривает освобождение на первом этапе от 40 до 50 заложников в обмен на полное прекращение огня в секторе Газа сроком на один месяц. Предполагается, что второй этап будет более сложным и, возможно, будет связан с выводом израильских войск из анклава.

О ходе обсуждения данного предложения членами кабинета и принятых решениях не сообщается.

Как пишет газета Times of Israel, ранее Египет заявлял, что он также представил предварительное предложение о новом этапе прекращения огня представителям как Израиля, так и ХАМАС, но ни одна из сторон на него не ответила.