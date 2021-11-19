Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад

"За подобного рода провокациями я слежу с весны этого года и, с каждым разом они не только становятся всё более частыми, но и более дерзкими".

"За подобного рода провокациями я слежу с весны этого года и, с каждым разом они не только становятся все более частыми, но и более дерзкими".

Как передает восточно-европейское бюро Report, об этом сказал бывший первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал-майор, известный военный эксперт заявил Виктор Назаров.

"Десятилетия оккупации Карабаха делали невозможной демаркацию границы между азербайджанским регионом и территорией Армении. Теперь же это основной камень преткновения и очевидно, что Ереван, который всячески избегает решения этого вопроса цивилизованным путем, видит в перспективе некоего реванша на карабахском плацдарме.

Фактически, именно отсутствие демаркации границы, дает возможность армянской стороне совершать провокации, а затем предъявлять претензии азербайджанской стороне.

Но, очевидно, что Армения не настроена сейчас какую-либо провокацию доводить до уровня полноценного, полномасштабного “реванша”. Во многом потому, что за время 44 дневной войны она по военному потенциалу была отброшена минимум на десятилетие назад. Именно поэтому, ее провокации направлены не столько на разжигание полномасштабного конфликта, сколько на привлечение к происходящему международного внимания и, в первую очередь - России", - отметил В.Назаров.

По словам военного эксперта, очевидно Ереван в данном случае хочет стоять за спиной России, обеспечить для своих дальнейших действий себе, скажем так, надежный тыл. Ведь подобного рода финт обеспечит не только выгодную Еревану позицию в вопросе демаркации границы, но и позволит совершать разного рода диверсии.

"Актуальным остается лишь вопрос о том, как отреагирует на такую политику сама Россия, которая в открытую не спешила вмешиваться в 44 дневную войну и которая до сих пор старается выполнять свои функции в регионе, скажем так, больше в гибридном формате. Во многом потому, что ощущает растущее влияние Турции, а подобного рода конфронтация, из-за политически нестабильной Армении, ей сейчас крайне невыгодна.

С другой стороны, это не отменяет того, что Ереван продолжит свои провокации и в дальнейшем, что лишний раз подтверждает тот факт, что идеи реваншизма, насколько бы они не были не популярны в определенной среде армянского общества, побуждают действующую власть идти именно на такие шаги. Опять же, не взирая, на ее заявления", - подчеркнул Виктор Назаров.