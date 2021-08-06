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Военный эксперт: Украинские добровольцы готовы защитить границы Литвы

Военный эксперт: Украинские добровольцы готовы защитить границы Литвы "Сотни украинских добровольцев будут готовы отправиться в Литву, чтобы помочь защитить ее границы".
Другие страны
6 августа 2021 г. 10:38
Военный эксперт: Украинские добровольцы готовы защитить границы Литвы

"Сотни украинских добровольцев будут готовы отправиться в Литву, чтобы помочь защитить ее границы".

Как сообщает восточно-европейское бюро Report об этом заявил украинский военный эксперт Юрий Кочевенко.

По его словам, против Литвы осуществляется гибридная агрессия и сотни мигрантов, сознательно направленных с территории Беларуси, каждую ночь пытаются пересечь литовскую границу:

"Минск увеличивает количество авиарейсов из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран, из которых прибывают мигранты. Возвращение задержанных нелегалов на территорию Беларуси невозможно, поскольку белорусское правительство денонсировал договор о реадмиссии с ЕС. Правительство уже объявило экстремальную ситуацию. К охране границы подключаются резервисты и добровольцы. Литве не просто, но они держатся!", - говорит Кочевенко.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi ekspert: "Ukraynalı könüllülər Litvanın sərhədlərini qorumağa hazırdır"

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