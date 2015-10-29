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    ​Военный дирижабль упал в штате Пенсильвания

    По данным NORAD, в результате инцидента никто не пострадал

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Улетевший с полигона Абердин в штате Мэриленд беспилотный дирижабль с секретной аппаратурой - один из двух подобных аппаратов, предназначавшихся для противовоздушной и противоракетной обороны района вокруг Вашингтона.

    Как передает Report, об этом в среду сообщил телекомпании CNN представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) капитан Скотт Миллер.

    Наполненный гелием дирижабль длиной около 70 метров оторвался от причальной мачты и в неуправляемом режиме пролетел почти 300 км прежде, чем упал в лесистой местности на севере штата Пенсильвания. При падении объекта никто не пострадал.

    "Этот аппарат - один из двух, предназначавшихся для защиты национального столичного региона, - отметил представитель NORAD. - Тот аппарат, который потерпел аварию, предназначался для наблюдения за целями, второй служил для контроля за применением оружия".

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