Военный бюджет НАТО на 2024 год вырос на 12%

Бюджет военной структуры НАТО на 2024 год увеличен на 12% по сравнению с 2023 годом, до €2,03 млрд, бюджет политической составляющей организации вырос на 18,2% - до €438,1 млн.

Бюджет военной структуры НАТО на 2024 год увеличен на 12% по сравнению с 2023 годом, до €2,03 млрд, бюджет политической составляющей организации вырос на 18,2% - до €438,1 млн.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Североатлантического совета.

Третья основная составляющая бюджета организации - Программа оборонных инвестиций НАТО, которая включает расходы на строительство объектов командования и контроля, находящихся на балансе организации, а не отдельных стран-членов, составит €1,3 млрд, что представляет собой увеличение на 30% по сравнению с уровнем 2023 года. Таким образом, в сумме альянс будет располагать бюджетом примерно в €3,768 млрд в 2024 году.

Речь идет о бюджетах, которыми располагают структуры НАТО, как организации, а не о суммарных военных расходах государств альянса, которые, по оценкам НАТО, составят в 2024 году порядка $1,264 трлн.