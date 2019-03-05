Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Военный бюджет Китая в 2019 году вырастет на 7,5%, до 1,19 триллиона юаней (177,6 миллиарда долларов), говорится в проекте бюджета страны.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США. Обнародованный в марте прошлого года военный бюджет Поднебесной на 2018 год предусматривал увеличение расходов на оборону на 8,1% - до 175 миллиардов долларов.

В 2017 году военные расходы Китая выросли лишь на 7% - это были самые низкие темпы роста за семь лет.