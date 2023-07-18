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Военный бюджет Британии в 2024 году впервые в истории превысит £50 млрд

Военный бюджет Британии в 2024 году впервые в истории превысит £50 млрд Военный бюджет Великобритании на 2024 год впервые в истории превысит £50 млрд ($65 млрд по текущему курсу).
Другие страны
18 июля 2023 г. 20:40
Военный бюджет Британии в 2024 году впервые в истории превысит £50 млрд

Военный бюджет Великобритании на 2024 год впервые в истории превысит £50 млрд.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента.

"По окончании холодной войны все партии на протяжении трех десятилетий продолжали получать "мирные дивиденды", но нынешний премьер-министр Риши Сунак обратил вспять эту тенденцию и выделил Минобороны дополнительно £24 млрд на четыре года. На фоне войны в Украине он и министр финансов Джереми Хант пошли еще дальше. В следующем году мы потратим более £50 млрд на оборону впервые в нашей истории. Речь идет об увеличении оборонных вложений примерно на £12 млрд в год с тех пор, как я занял пост министра обороны в 2019 году", - отметил Уоллес по случаю публикации обновленного плана развития королевских ВС.

"Это более чем 10-процентное увеличение оборонного бюджета в номинальном выражении. При этом нынешнее правительство хочет повысить расходы на оборону еще сильнее и довести их до 2,5% от ВВП по мере улучшения нашего фискального положения и роста нашей экономики", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın hərbi büdcəsi gələn il tarixdə ilk dəfə 50 milyard funt sterlinqi keçəcək

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