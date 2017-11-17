Военные Зимбабве задержали нескольких представителей окружения Мугабе

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Военные Зимбабве, под контролем которых находится столица страны Хараре, задержали нескольких представителей окружения президента Роберта Мугабе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила правительственная газета The Herald.

"Мы хотим сообщить, что мы достигли значительных успехов в ходе нашей операции. Мы задержали нескольких преступников, однако некоторым удалось скрыться", - цитирует газета заявление военных. Отмечается, что список задержанных пока не приводится, но речь идет о "преступниках из окружения Мугабе". Военнослужащие также призвали население страны сохранять спокойствие, пока проводится операция.

В среду стало известно, что военные Зимбабве заблокировали дороги к правительственным зданиям, парламенту и судам в столице страны Хараре, а также взяли под контроль телевидение. Как сообщало южноафриканское агентство News24, президент Мугабе и его семья находятся под домашним арестом. Сами военнослужащие заверяли, что ни о каком государственном перевороте речь не идет, и что их действия направлены против "преступников" в окружении президента.