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Военные задержали сына президента Габона

Военные задержали сына президента Габона Военные, заявившие о захвате власти в Габоне, сообщили, что сын президента страны Али Бонго находится под арестом.
Другие страны
30 августа 2023 г. 20:36
Военные задержали сына президента Габона

Военные, заявившие о захвате власти в Габоне, сообщили, что сын президента страны Али Бонго находится под арестом.

Как передает Report, об этом сообщает издание Libération.

Габонские военные, зачитывая пресс-релиз, заявили, что один из сыновей Бонго был арестован, "в частности за государственную измену".

Военные утверждают, что президент Габона в текущий момент содержится под домашним арестом, вмести с ним находится семья и врачи.

До этого председателя Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил, что АС осудил действия военных, которые объявили о захвате власти в Габоне.

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