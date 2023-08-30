Военные задержали сына президента Габона

Военные, заявившие о захвате власти в Габоне, сообщили, что сын президента страны Али Бонго находится под арестом.

Военные, заявившие о захвате власти в Габоне, сообщили, что сын президента страны Али Бонго находится под арестом.

Как передает Report , об этом сообщает издание Libération.

Габонские военные, зачитывая пресс-релиз, заявили, что один из сыновей Бонго был арестован, "в частности за государственную измену".

Военные утверждают, что президент Габона в текущий момент содержится под домашним арестом, вмести с ним находится семья и врачи.

До этого председателя Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил, что АС осудил действия военных, которые объявили о захвате власти в Габоне.