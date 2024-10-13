Военные Южной Кореи пригрозили КНДР "концом режима"

КНДР столкнется с "концом режима", если ее военные будут угрожать безопасности южнокорейских граждан.

КНДР столкнется с "концом режима", если ее военные будут угрожать безопасности южнокорейских граждан.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, об этом заявили в Министерстве национальной обороны Республики Корея.

"Мы ясно предупреждаем, что день, когда Северная Корея нанесет вред безопасности наших граждан, станет для ее режима последним", - говорится в заявлении.

В Сеуле считают, что высказывания сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон "показывают лицемерное поведение" КНДР. Южнокорейское ведомство назвало "вульгарным приемом" запуск шаров с мусором в сторону Южной Кореи, начавшийся в мае этого года.

Напомним, что накануне сестра лидера КНДР заявила, что Республика Корея столкнется с "трагическими последствиями", если в небе над Пхеньяном снова обнаружат южнокорейские беспилотники.