Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь на границе с КНДР Вооруженные силы Республики Корея открыли предупредительный огонь на границе с КНДР, в Пхеньяне считают этот инцидент провокацией.
23 августа 2025 г. 08:08
Вооруженные силы Республики Корея открыли предупредительный огонь на границе с КНДР, в Пхеньяне считают этот инцидент провокацией.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, об этом заявил заместитель начальника Генштаба Корейской народной армии (КНА) Ко Чон Чхоль.

"19 августа военные фанатики из армии Республики Корея совершили серьезную провокацию: сделали более 10 предупредительных выстрелов из 12,7-миллиметрового крупнокалиберного пулемета в ответ на действия наших военнослужащих, которые вели строительство постоянных ограждений вблизи южной пограничной линии", - рассказал генерал-лейтенант. Он обратил внимание, что этот инцидент произошел на фоне американо-южнокорейских учений Ulchi Freedom Shield.

"Такие действия являются очень тревожным предзнаменованием, которое может привести ситуацию в районе южной границы, где огромные вооруженные контингенты стоят друг напротив друга, к неконтролируемому состоянию, и наша армия внимательно следит за нынешней ситуацией", - продолжил Ко Чон Чхоль.

Он пояснил, что КНДР ведет строительство заграждений "для блокирования южной границы" и территориального размежевания, что в конечном счете устранит "главный фактор напряженности и никому не представляет угрозу".

Генерал добавил, что Пхеньян по меньшей мере дважды уведомил американскую сторону, за которой остается контроль над Вооруженными силами Республики Корея, о ведении работ - 25 июня и 18 июля.

