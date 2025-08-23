Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь на границе с КНДР

Вооруженные силы Республики Корея открыли предупредительный огонь на границе с КНДР, в Пхеньяне считают этот инцидент провокацией.
Как передает
"19 августа военные фанатики из армии Республики Корея совершили серьезную провокацию: сделали более 10 предупредительных выстрелов из 12,7-миллиметрового крупнокалиберного пулемета в ответ на действия наших военнослужащих, которые вели строительство постоянных ограждений вблизи южной пограничной линии", - рассказал генерал-лейтенант. Он обратил внимание, что этот инцидент произошел на фоне американо-южнокорейских учений Ulchi Freedom Shield.
"Такие действия являются очень тревожным предзнаменованием, которое может привести ситуацию в районе южной границы, где огромные вооруженные контингенты стоят друг напротив друга, к неконтролируемому состоянию, и наша армия внимательно следит за нынешней ситуацией", - продолжил Ко Чон Чхоль.
Он пояснил, что КНДР ведет строительство заграждений "для блокирования южной границы" и территориального размежевания, что в конечном счете устранит "главный фактор напряженности и никому не представляет угрозу".
Генерал добавил, что Пхеньян по меньшей мере дважды уведомил американскую сторону, за которой остается контроль над Вооруженными силами Республики Корея, о ведении работ - 25 июня и 18 июля.