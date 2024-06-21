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Военные Южной Кореи открыли огонь в сторону перешедших границу солдат КНДР

Военные Южной Кореи открыли огонь в сторону перешедших границу солдат КНДР Солдаты КНДР вновь ненадолго пересекли межкорейскую сухопутную границу, после чего южнокорейские военные открыли предупредительный огонь. Это третье по счету нарушение границы северокорейскими военными за месяц.
Другие страны
21 июня 2024 г. 10:24
Военные Южной Кореи открыли огонь в сторону перешедших границу солдат КНДР

Солдаты КНДР вновь ненадолго пересекли межкорейскую сухопутную границу, после чего южнокорейские военные открыли предупредительный огонь. Это третье по счету нарушение границы северокорейскими военными за месяц.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

Сообщается, что инцидент произошел вчера, 20 июня. Солдаты КНДР пересекли демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны в центральной части границы, а после предупредительных выстрелов вернулись на свою сторону.

Аналогичные инциденты произошли 9 и 18 июня. В обоих случаях границу пересекали около 20-30 северокорейских солдат, которые вернулись на свою сторону после объявленного по громкоговорителю предупреждения и выстрелов.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya hərbçiləri Şimali Koreya əsgərlərinə atəş açıb
Версия на английском языке South Korea fires warning shots after North Korean soldiers crossed border

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