Военные Южной Кореи начали проверку авиации после крушения самолета

Южнокорейские военные проводят проверку авиации после крушения самолета Jeju Air 29 декабря, в результате которого погибли 179 человек.

Южнокорейские военные проводят проверку авиации после крушения самолета Jeju Air 29 декабря, в результате которого погибли 179 человек.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на официальных лиц.

По его данным, командование ВМС уже начало проверки своих самолетов, в том числе P-8A, построенных на базе Boeing 737-800. Они продлятся до 4 января. В июле ВМС Южной Кореи приобрели шесть таких самолетов для повышения потенциала противолодочной борьбы.

В ВВС также начали проверку самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Peace Eye, спроектированных по образцу коммерческого самолета Boeing 737-700.

Напомним, что Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан 29 декабря. При посадке лайнер выкатился за пределы ВПП и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно почти полностью уничтожено.