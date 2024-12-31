О нас

Военные Южной Кореи начали проверку авиации после крушения самолета

Военные Южной Кореи начали проверку авиации после крушения самолета Южнокорейские военные проводят проверку авиации после крушения самолета Jeju Air 29 декабря, в результате которого погибли 179 человек.
Другие страны
31 декабря 2024 г. 07:59
Военные Южной Кореи начали проверку авиации после крушения самолета

Южнокорейские военные проводят проверку авиации после крушения самолета Jeju Air 29 декабря, в результате которого погибли 179 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на официальных лиц.

По его данным, командование ВМС уже начало проверки своих самолетов, в том числе P-8A, построенных на базе Boeing 737-800. Они продлятся до 4 января. В июле ВМС Южной Кореи приобрели шесть таких самолетов для повышения потенциала противолодочной борьбы.

В ВВС также начали проверку самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Peace Eye, спроектированных по образцу коммерческого самолета Boeing 737-700.

Напомним, что Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан 29 декабря. При посадке лайнер выкатился за пределы ВПП и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно почти полностью уничтожено.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Китай разработал систему связи 5G для управления до 10 тыс. военных роботов
Китай разработал систему связи 5G для управления до 10 тыс. военных роботов
31 декабря 2024 г. 07:21
NYT: К авиакатастрофе в Южной Корее привело фатальное сочетание факторов
NYT: К авиакатастрофе в Южной Корее привело фатальное сочетание факторов
31 декабря 2024 г. 06:26
Суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля
Суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля
31 декабря 2024 г. 05:17
США и Великобритания ударили по объектам хуситов
США и Великобритания ударили по объектам хуситов
31 декабря 2024 г. 03:51
В Сербии суд вынес приговор родителям подростка, убившего 10 человек в школе
В Сербии суд вынес приговор родителям подростка, убившего 10 человек в школе
31 декабря 2024 г. 03:19
СМИ: Минфин США заявил об атаке связанных с КНР хакеров на его системы
СМИ: Минфин США заявил об атаке связанных с КНР хакеров на его системы
31 декабря 2024 г. 02:27
СМИ: Конференция по будущему Сирии планируется в Дамаске в начале января
СМИ: Конференция по будущему Сирии планируется в Дамаске в начале января
31 декабря 2024 г. 01:46
Лондон направит $76 млн на программы помощи странам Ближнего Востока
Лондон направит $76 млн на программы помощи странам Ближнего Востока
31 декабря 2024 г. 01:19
МВД Турции: В Сирию после смены власти вернулись свыше 35 тыс. беженцев
МВД Турции: В Сирию после смены власти вернулись свыше 35 тыс. беженцев
31 декабря 2024 г. 00:58
Верховный суд Венесуэлы наложил на TikTok штраф в $10 млн
Верховный суд Венесуэлы наложил на TikTok штраф в $10 млн
31 декабря 2024 г. 00:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi