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Военные в Судане договорились с премьером о его возвращении

Военные в Судане договорились с премьером о его возвращении Суданские военные и отстраненный от власти премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов.
Другие страны
21 ноября 2021 г. 10:30
Военные в Судане договорились с премьером о его возвращении

Суданские военные и отстраненный от власти премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

"Суданские военные и отстраненный от власти премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов", - сообщает телеканал со ссылкой на свои источники в Хартуме.

По данным ТВ, соглашение также включает в себя освобождение всех политических заключенных.

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