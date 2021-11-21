Военные в Судане договорились с премьером о его возвращении

Суданские военные и отстраненный от власти премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов.

Суданские военные и отстраненный от власти премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

"Суданские военные и отстраненный от власти премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов", - сообщает телеканал со ссылкой на свои источники в Хартуме.

По данным ТВ, соглашение также включает в себя освобождение всех политических заключенных.