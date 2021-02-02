Военные в Мьянме создали новый орган власти

Организаторы военного переворота в Мьянме объявили о создании Государственного административного совета - нового органа власти в условиях действия режима ЧП.

Организаторы военного переворота в Мьянме объявили о создании Государственного административного совета - нового органа власти в условиях действия режима ЧП.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Myanmar Times.

Согласно заявлению, совет состоит из 11 человек, его возглавляет главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн.

Отмечается, что совет был создан в рамках 419-й секции конституции 2008 года, которая предусматривает, что главнокомандующий, которому была передана суверенная власть, имеет право осуществлять законодательные, исполнительные и судебные полномочия сам или посредством специально созданного органа управления.