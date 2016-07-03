Военные в Ираке уничтожили одного из главарей ИГИЛ

Баку. 3 Июль. REPORT.AZ/ Командующий военными операциями в иракской провинции Анбар Исмаил аль-Махляуи заявил об уничтожении одного из главарей террористической группировки ИГИЛ в районе Аль-Халидия.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

«Отрядам 10-й бригады армии при поддержке авиации международной коалиции и ВВС удалось уничтожить в Аль-Халидии десять боевиков ИГИЛ, в том числе одного из главарей группировки, известного как Абу Сафха Ал-Либи», — уточнил аль-Махляуи.

Как отмечает телеканал, аль-Махляуи утром сообщил о начале операции по освобождению Аль-Халидии от боевиков ИГИЛ.