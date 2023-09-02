Военные в Габоне объявили об открытии границ страны

Военные Габона открыли внешние границы страны, которые они распорядились закрыть 30 августа в первые часы государственного переворота.
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"Решение об открытии сухопутных, морских и воздушных границ вступает в действие немедленно, - приводит его слова Agence France-Presse. - Этот шаг отражает наше стремление сохранить уважение к верховенству закона, хорошие отношения с нашими соседями и всеми государствами мира, а также он предпринят в целях бесперебойного функционирования государства. Он демонстрирует и твердое желание соблюдать международные обязательства страны".
В результате более десятка судов, которые находятся сейчас в портах Габона с экспортными грузами, могут вновь выйти в море.