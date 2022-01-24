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Военные в Буркина-Фасо требуют отставки президента страны

Военные в Буркина-Фасо требуют отставки президента страны Причастные к беспорядкам в Буркина-Фасо военные потребовали отставки президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.
Другие страны
24 января 2022 г. 06:43
Военные в Буркина-Фасо требуют отставки президента страны

Причастные к беспорядкам в Буркина-Фасо военные потребовали отставки президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило местное отделение телеканала LSI.

По его данным, сейчас лидер государства находится под охраной жандармерии.

Семья президента Буркина-Фасо покинула страну, передает панафриканский портал LSI Africa.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на очевидцев сообщило, что около резиденции президента Буркина-Фасо в столице прогремели выстрелы. С 23 января на всей территории страны действует комендантский час.

Власти Буркина-Фасо объявили 11 января, что задержали группу военных, которые подозреваются в подготовке захвата власти. Во главе группы, согласно новостному порталу "Буркина-24", стоят молодые офицеры. В последние несколько месяцев президент Каборе провел ряд крупных перестановок в командовании вооруженными силами страны.

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Версия на азербайджанском языке Burkina Fasoda hərbçilər prezidentin istefasını tələb edir, dövlət başçısının ailəsi ölkədən çıxıb

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