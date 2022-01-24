Военные в Буркина-Фасо объявили о захвате власти в стране

Военные захватили в Буркина-Фасо власть, отстранив президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.

Военные захватили в Буркина-Фасо власть, отстранив президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.

Как передает Report, об этом сообщил буркинийский новостной портал leFaso .

Группа военных численностью в 14 человек вышла в эфир на государственном телеканале и объявила о переходе власти в стране к "Патриотическому движению за охрану и восстановление", отмечает он. Структуру возглавил подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.

Военные объявили о приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента, закрытии сухопутных и воздушных границ страны.