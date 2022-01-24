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Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти в стране в свои руки

Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти в стране в свои руки Военные захватили в Буркина-Фасо власть, отстранив президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.
Другие страны
24 января 2022 г. 22:34
Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти в стране в свои руки

Военные захватили в Буркина-Фасо власть, отстранив президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.

Как передает Report, об этом сообщил буркинийский новостной портал leFaso.

Группа военных численностью в 14 человек вышла в эфир на государственном телеканале и объявила о переходе власти в стране к "Патриотическому движению за охрану и восстановление", отмечает он. Структуру возглавил подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.

Военные объявили о приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента, закрытии сухопутных и воздушных границ страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBurkina Fasoda çevriliş olub, hərbçilər hakimiyyəti ələ keçirib

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