Военные Туниса ликвидировали 9 боевиков в рамках спецоперации

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Военные Туниса заявили об уничтожении группы из девяти боевиков-исламистов в ходе проведения антитеррористической операции на юге страны после атаки на музей "Бардо", где погибли более 20 человек.

Операция была проведена вечером в субботу в провинции Гафса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя МВД страны.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, операция была осуществлена в преддверии антитеррористического марша в Тунисе, на котором ожидается присутствие мировых лидеров, в том числе и президента Франции Франсуа Олланда.

Боевики напали на музей "Бардо" 18 марта, захватив здание и взяв в заложники иностранных туристов. В результате нападения, по последним данным, погибли 25 человек. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".