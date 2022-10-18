Военные Тайваня сообщили об отправке к острову 11 самолетов и двух кораблей КНР

Народно-освободительная армия Китая сегодня, 18 октября, направила в район вблизи Тайваня 11 самолетов и два военных корабля.

Народно-освободительная армия Китая сегодня, 18 октября, направила в район вблизи Тайваня 11 самолетов и два военных корабля.

Как передает Report, об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны Тайваня в Twitter.

По данным военного ведомства, в числе отправленных самолетов были истребители J-11 и Су-30. Они пересекли Тайваньский пролив. В ответ Тайвань отправил в этот район воздушный патруль, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.

Китай считает Тайвань своей территорией, власти острова это оспаривают. Ситуация в регионе обострилась после того, как 2 августа Тайвань посетила спикер Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай в ответ несколько дней подряд проводил поблизости военные учения. 16 октября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не отказывается от применения силы для воссоединения с Тайванем.