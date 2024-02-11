Военные Тайваня отследили возле острова 8 воздушных шаров и 6 летательных аппаратов КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову восьми воздушных шаров КНР, а также шести летательных аппаратов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову восьми воздушных шаров КНР, а также шести летательных аппаратов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report , об этом сообщило оборонное ведомство острова.

По его данным, восемь воздушных шаров были замечены после пересечения ими срединной линии Тайваньского пролива.

Ведомство также сообщает, что один из шести летательных аппаратов НОАК вошел в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него. Как отмечается в заявлении, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.