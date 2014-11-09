Военные США заявляют об уничтожении конвоя с руководством ИГИЛ

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Военные США утверждают, что им удалось уничтожить автомобильную колонну, в которой, по предварительным данным, находилось руководство террористической группировки "Исламское государство Ирак и Левант", контролирующей обширные территории в Сирии и Ираке, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Атака произошла в районе города Мосул. Как рассказал агентству Reuters представитель американского военного командования полковник Патрик Райдер, у США были основания полагать, что в уничтоженных автомобилях находились высшие руководители террористической группировки. Все они якобы направлялись на важное совещание в окрестностях захваченного боевиками Мосула.

Райдер не смог подтвердить информацию о том, что в одной из машин находился лидер ИГИЛ, известный как Абу Бакр аль Багдади.

Тем временем в морг Мосула доставлены по крайней мере 50 трупов, однако они пока не опознаны.

Ранее в интернете появлялись сообщения о том, что аль Багдади действительно бывал в Мосуле и молился в местной мечети.