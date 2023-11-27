Военные США задержали пиратов, напавших на танкер у берегов Йемена

Американские военные задержали предполагаемых пиратов, которые напали на танкер Central Park у берегов Йемена.

Американские военные задержали предполагаемых пиратов, которые напали на танкер Central Park у берегов Йемена.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News, пять вооруженных боевиков, предположительно, пираты захватили судно, но им не удалось добраться до членов экипажа, которые заперлись в безопасном помещении. Боевики пытались выломать дверь, но они не смогли это сделать. Затем они на своей лодке попытались вернуться к берегам Йемена.

"Персонал ВМС США преследовал субъектов, производя предупредительные выстрелы, в то же время их преследовал боевой вертолет США. Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате. Субъекты были задержаны и в настоящее время допрошены американскими военными, отвечающими за борьбу с пиратством", - сказано в сообщении.

Кроме того, представитель Zodiac Maritime сообщил Fox News, что в результате атаки экипаж, танкер и груз не пострадали.