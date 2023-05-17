Военные США вывезли с северо-востока Сирии в Ирак 42 цистерны с нефтью

Военнослужащие США вывезли из подконтрольных курдским формированиям районов на северо-востоке Сирии не менее 42 цистерн с сирийской нефтью.

Военнослужащие США вывезли из подконтрольных курдским формированиям районов на северо-востоке Сирии не менее 42 цистерн с сирийской нефтью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство SANA.

По его данным, колонна нефтевозов под усиленной охраной проследовала в Ирак через контрольно-пропускной пункт "Эль-Махмудия" в пограничном районе Йарубия.

Агентство также отметило, что переброшенная в Ирак нефть была добыта на месторождениях в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке, которые находятся под совместной охраной американских морских пехотинцев и курдских бойцов из "Сил демократической Сирии" (СДС).

С начала апреля в Ирак и Турцию было переправлено несколько крупных партий сирийской нефти. По данным Дамаска, на конец 2022 года потери республики в нефтегазовом секторе достигли 107,1 млрд долларов.

США создали с 2015 года девять военных баз на северо-востоке страны, контролируемом курдскими отрядами из "Сил демократической Сирии". Четыре из них находятся поблизости от нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в соседней провинции Хасеке. Несколько сотен американских военных оказывают помощь СДС в борьбе с активизировавшимися бандами террористов из группировки "Исламское государство".