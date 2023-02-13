О нас

Военные США "вывели из строя" объект над озером Гурон

Военные США "вывели из строя" объект над озером Гурон Американские военные "вывели из строя" объект, который был обнаружен в воздушном пространстве над озером Гурон.
Другие страны
13 февраля 2023 г. 03:22
Военные США вывели из строя объект над озером Гурон

Американские военные "вывели из строя" объект, который был обнаружен в воздушном пространстве над озером Гурон.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Twitter член Палаты представителей США от штата Мичиган Джек Бергман.

"Я нахожусь в контакте с министерством обороны относительно операций в районе Великих озер. Военные США вывели из строя еще один объект над озером Гурон. Благодарю пилотов наших истребителей за решительные действия", - отметил он.

"Американский народ заслуживает того, чтобы получить намного больше ответов на вопросы, чем у нас сейчас имеется", - добавил также Бергман.

О том, что Пентагон отслеживает объект в воздушном пространстве над озером Гурон, сообщила в Twitter другой член Палаты представителей от штата Мичиган Элисса Слоткин. По ее словам, военные "очень внимательно следили за объектом", при этом дополнительная информация о том, что он собой представлял, должна стать доступна в ближайшие дни, отметила она. Позднее законодательница уточнила, что объект был нейтрализован американскими военными. "Объект был сбит летчиками ВВС США и Национальной гвардии. Прекрасная работа всех тех, кто выполнял эту миссию - как в воздухе, так и в штабе. Нам всем интересно узнать, что конкретно представлял собой этот объект, а также его задачи", - отметила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ hərbçiləri Huron gölü üzərindəki obyekti vurublar

Самое важное

МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
8 февраля 2023 г. 13:49
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
7 февраля 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi