Военные США "вывели из строя" объект над озером Гурон

Американские военные "вывели из строя" объект, который был обнаружен в воздушном пространстве над озером Гурон.

Американские военные "вывели из строя" объект, который был обнаружен в воздушном пространстве над озером Гурон.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Twitter член Палаты представителей США от штата Мичиган Джек Бергман.

"Я нахожусь в контакте с министерством обороны относительно операций в районе Великих озер. Военные США вывели из строя еще один объект над озером Гурон. Благодарю пилотов наших истребителей за решительные действия", - отметил он.

"Американский народ заслуживает того, чтобы получить намного больше ответов на вопросы, чем у нас сейчас имеется", - добавил также Бергман.

О том, что Пентагон отслеживает объект в воздушном пространстве над озером Гурон, сообщила в Twitter другой член Палаты представителей от штата Мичиган Элисса Слоткин. По ее словам, военные "очень внимательно следили за объектом", при этом дополнительная информация о том, что он собой представлял, должна стать доступна в ближайшие дни, отметила она. Позднее законодательница уточнила, что объект был нейтрализован американскими военными. "Объект был сбит летчиками ВВС США и Национальной гвардии. Прекрасная работа всех тех, кто выполнял эту миссию - как в воздухе, так и в штабе. Нам всем интересно узнать, что конкретно представлял собой этот объект, а также его задачи", - отметила она.