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Военные США сообщили о полетах стратегических бомбардировщиков над Европой

Военные США сообщили о полетах стратегических бомбардировщиков над Европой Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress выполнили полеты над Центральной и Юго-Восточной Европой.
Другие страны
5 марта 2022 г. 12:24
Военные США сообщили о полетах стратегических бомбардировщиков над Европой

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress выполнили полеты над Центральной и Юго-Восточной Европой.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило командование ВВС США в Европе.

По имеющимся данным, пара B-52H, способных нести ядерное оружие, поднималась с авиабазы Фэрфорд в Англии, где они временно размещены.

Как сообщило немецкое командование, в пятницу самолеты выполняли задачи над Германией и Румынией. В частности, в Германии были отработаны вопросы взаимодействия бомбардировщиков с американскими и немецкими авианаводчиками, а также их авиационной поддержки. Учебная миссия завершилась в воздушном пространстве Румынии, где также были отработаны вопросы авиационной поддержки американских стратегических бомбардировиков.

Как сообщало Командование ВВС США в Европе, 10 февраля на авиабазе Фэрфорд в Великобритании на временной основе была размещена группа стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. "Самолеты B-52H Stratofortress, вспомогательное оборудование и личный состав 5-го бомбардировочного крыла с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота) прибыли на базу британских Королевских ВВС Фэрфорд в Англии для выполнения давно запланированной миссии оперативной бомбардировочной группы", - говорилось в сообщении.

По данным западных авиационных ресурсов, в Англию были переброшены четыре таких бомбардировщика.

За время пребывания на авиабазе в Англии стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress уже выполнили серию полетов над Европой, в том числе 24 февраля они были зафиксированы в воздушном пространстве Польши вблизи границ Калининградской области и Беларуси.

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Версия на английском языке US military report on flights of strategic bombers over Europe

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