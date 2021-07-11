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Военные США попали под обстрел на востоке Сирии

Военные США попали под обстрел на востоке Сирии Американские военные в субботу попали под обстрел на востоке Сирии.
Другие страны
11 июля 2021 г. 05:44
Военные США попали под обстрел на востоке Сирии

Американские военные в субботу попали под обстрел на востоке Сирии.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил представитель Пентагона.

Согласно первоначальной оценке, пострадавших нет, какой-либо ущерб нанесен не был.

"Я могу подтвердить, что был (открыт) огонь непрямой наводкой в Коноко (нефтегазовое месторождение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в районе которого расположена американская база). На данный момент, согласно первоначальным отчетам, потерь, пострадавших или повреждений конструкций нет", - заявили в американском оборонном ведомстве.

В свою очередь сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники сообщило в субботу о взрыве на газоперерабатывающем заводе компании Conoco, расположенном рядом с военной базой США. Согласно сведениям агентства, инцидент произошел до полуночи по местному времени. На данный момент неизвестно, что стало причиной взрыва.

Информация о пострадавших не приводится.

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