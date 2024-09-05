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Военные США планируют отслеживать технику противника при помощи спутников

Военные США планируют отслеживать технику противника при помощи спутников Космические силы США намерены в следующем десятилетии разместить на орбите спутники, которые будут отслеживать передвижение наземных и воздушных целей противников.
Другие страны
5 сентября 2024 г. 15:50
Военные США планируют отслеживать технику противника при помощи спутников

Космические силы США намерены в следующем десятилетии разместить на орбите спутники, которые будут отслеживать передвижение наземных и воздушных целей противников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщил портал Defense One, заявил замглавы Космических сил генерал Майкл Гетлейн.

Сейчас Вооруженные силы США используют самолеты в рамках миссий по отслеживанию наземных и воздушных целей потенциального противника, указывает Defense One. По его информации, чиновники в Пентагоне считают, что эти миссии следует дополнить космической техникой "с более высоким уровнем живучести".

"Я бы сказал, что часть [спутников] начнет работу для обеих миссий, возможно, в начале 2030-х годов", - сказал Гетлейн на конференции, организованной порталом.

По его словам, Космические силы столкнулись с тем, что "противники" США все дальше "отодвигают линии противостояния" от своих границ и "достигли больших успехов в блокировке наблюдения за их территорией". Поэтому Космическим силам приходится отправлять аппараты "все выше и выше", чтобы получить "тот же обзор поля боя", отметил Гетлейн.

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