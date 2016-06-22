​Военные США отследили падение двух северокорейских ракет в Японском море

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Стратегическое командование США отследило падение двух баллистических ракет КНДР в Японском море.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ведомства.

Как отмечает агентство, запущенные Северной Кореей ракеты не представляли угрозы для Северной Америки.

Ранее сообщалось, что КНДР утром в среду провела запуск двух баллистических ракет средней дальности, предположительно, "Мусудан", с восточного побережья в районе города Вонсан. Пуск первой ракеты в Южной Корее расценили как неудачный.

Действия КНДР также вызвали тревогу в соседней Японии, которая намерена выразить протест Пхеньяну из-за нарушения им резолюций СБ ООН, которые запрещают проводить испытания северокорейских баллистических ракет и вести ядерные разработки.